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Портнов незадовго до вбивства хотів переписати на дітей елітний особняк, - El Pais

Мадрид, Четвер 22 травня 2025 20:45
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Портнов незадовго до вбивства хотів переписати на дітей елітний особняк, - El Pais Фото: Андрій Портнов (соцмережі)
Автор: Іван Носальський

Колишній український політик Андрій Портнов за кілька місяців до вбивства намагався переписати майно на своїх дітей. Мова про елітний особняк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

За даними видання, перебуваючи в Мадриді, Портнов здійснював деякі фінансові та майнові операції.

Зокрема, кілька місяців тому він завітав до нотаріуса в столиці Іспанії, щоб переписати на своїх дітей маєток. Він розташований у селищі Козин Київської області на березі Дніпра. Вартість особняка оцінюють у 2,5 млн євро.

Джерела видання вважають, що він міг намагатися "приховати нерухомість або уникнути конфіскації в разі санкцій або кримінального переслідування".

До слова, Портнов перебуває під американськими санкціями. Американська влада внесла його до санкційного списку ще в грудні 2021 року. Обмеження передбачали заборону на в'їзд до Сполучених Штатів і заморожування всіх його фінансових активів в американських банках.

Убивство Портнова

Нагадаємо, вчора, 21 травня, у Мадриді невідомий застрелив екс-радника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова. Це сталося після того, як Портнов відвів до школи двох доньок.

За попередніми даними, зловмисник вистрілив дев'ять разів. При цьому до вбивства може бути причетний не тільки стрілець, але ще й два спільники.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ України, посольство України взяло справу на особистий контроль.

Поліція продовжує розслідування і розшукує зловмисників.

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Андрій Портнов Мадрид
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