Портнов незадовго до вбивства хотів переписати на дітей елітний особняк, - El Pais

Колишній український політик Андрій Портнов за кілька місяців до вбивства намагався переписати майно на своїх дітей. Мова про елітний особняк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

За даними видання, перебуваючи в Мадриді, Портнов здійснював деякі фінансові та майнові операції.

Зокрема, кілька місяців тому він завітав до нотаріуса в столиці Іспанії, щоб переписати на своїх дітей маєток. Він розташований у селищі Козин Київської області на березі Дніпра. Вартість особняка оцінюють у 2,5 млн євро.

Джерела видання вважають, що він міг намагатися "приховати нерухомість або уникнути конфіскації в разі санкцій або кримінального переслідування".

До слова, Портнов перебуває під американськими санкціями. Американська влада внесла його до санкційного списку ще в грудні 2021 року. Обмеження передбачали заборону на в'їзд до Сполучених Штатів і заморожування всіх його фінансових активів в американських банках.