Porsche представила гоночный электромобиль мощностью свыше 1000 лошадиных сил

Гоночный электромобиль Porsche Mission R дебютировал на автосалоне IAA в Мюнхене. Полноприводный болид развивает пиковую мощность 1088 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Porsche.
Концептуальный электрический спорт-прототип Porsche Mission R, представленный на автосалоне IAA в Мюнхене, по размерам близок к серийной модели Porsche 718 Cayman, но шире и ниже ее. А по динамике может соперничать с боевыми автомобилями Porsche 911 GT3 Cup.
Mission R - это концепт, который намекает на полностью электрическое направление будущих гоночных автомобилей Porsche для клиентских гонок. А возможно, это даже нечто большее.
По отдельности передний и задний электромоторы могут выдать, соответственно, 320 кВт (435 л.с.) и 480 кВт (653 л.с.).
Сама батарея выполнена по 900-вольтовой технологии Porsche Turbo Charging. Время зарядки на стации мощностью до 340 кВт составляет 15 минут от 5% до 80% емкости.
Каркас безопасности Mission R сделан из углеродного волокна и интегрирован в несущую конструкцию машины. Как отмечают в компании, внутренняя аэродинамика концепта фактически совпадает с требованиями гоночного автомобиля GT3 Cup с ДВС. Это связано с тем, что для поддержания стабильной температуры батареи необходимо гораздо больше воздуха.
Вот почему жалюзи в передних воздухозаборниках могут открываться и закрываться. Также они работают в связке с задним регулируемым антикрылом, уменьшая прижимную силу спереди для достижения максимальной скорости на прямых.
Это дает основание считать, что перед нами будущий гоночный Porsche для монокубка или даже предтеча спорткаров Cayman и Boxster следующего поколения, которые, как ожидается, могут перейти не электротягу.
Напомним, на автосалоне в Мюнхене представлен электрический внедорожник Mercedes Concept EQG. Это предсерийный прототип будущего электрического Гелендвагена, который пойдет в производство в ближайшие год-два.