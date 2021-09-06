Porsche представила гоночный электромобиль мощностью свыше 1000 лошадиных сил

Гоночный электромобиль Porsche Mission R дебютировал на автосалоне IAA в Мюнхене. Полноприводный болид развивает пиковую мощность 1088 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Porsche .

Концептуальный электрический спорт-прототип Porsche Mission R, представленный на автосалоне IAA в Мюнхене, по размерам близок к серийной модели Porsche 718 Cayman, но шире и ниже ее. А по динамике может соперничать с боевыми автомобилями Porsche 911 GT3 Cup.

Mission R - это концепт, который намекает на полностью электрическое направление будущих гоночных автомобилей Porsche для клиентских гонок. А возможно, это даже нечто большее.

У купе два электромотора (по одному на каждую ось). В квалификационном режиме совокупная мощность достигает 800 кВт (1088 л.с.). Это обеспечивает разгон до первой "сотни" за 2,5 секунды и 300 км/ч максимальной скорости. В гоночном режиме отдача ограничена на отметке 500 кВт (680 л.с.).

По отдельности передний и задний электромоторы могут выдать, соответственно, 320 кВт (435 л.с.) и 480 кВт (653 л.с.).

Тяговая батарея имеет емкость 80 кВт•ч, чего должно хватить на спринтерскую гонку длительностью от 30 до 45 минут. Причем даже на исходе заряда передаваемая на моторы мощность не будет ограничиваться. В Porsche отмечают, что по времени круга электрический прототип сравним с гоночным Porsche 911 GT3 Cup серии 992.

Сама батарея выполнена по 900-вольтовой технологии Porsche Turbo Charging. Время зарядки на стации мощностью до 340 кВт составляет 15 минут от 5% до 80% емкости.

Обычно в Porsche берут существующий дорожный автомобиль и модифицируют его для трека, но в случае с Mission R дизайнеры и гоночные инженеры компании с самого начала работали бок о бок.

Каркас безопасности Mission R сделан из углеродного волокна и интегрирован в несущую конструкцию машины. Как отмечают в компании, внутренняя аэродинамика концепта фактически совпадает с требованиями гоночного автомобиля GT3 Cup с ДВС. Это связано с тем, что для поддержания стабильной температуры батареи необходимо гораздо больше воздуха.

Вот почему жалюзи в передних воздухозаборниках могут открываться и закрываться. Также они работают в связке с задним регулируемым антикрылом, уменьшая прижимную силу спереди для достижения максимальной скорости на прямых.

Корпус Mission R изготовлен преимущественно из углепластика, также этот материал широко использован в интерьере вместе с элементами, напечатанными на 3D-принтере. Перед водителем - штурвал с интегрированным дисплеем и дополнительным экраном на рулевой колонке. В салоне также есть камеры, угол обзора которых можно регулировать дистанционно,

Porsche Mission R является полностью работоспособным прототипом, который компания использует для испытаний. О серийном воплощении не сказано ни слова, но Porsche не создает концепт-кары ради самой концепции. Так, концепт Mission E превратился в серийный электрокар Taycan, Mission E Cross Turismo - в универсал Taycan Cross Turismo.

Это дает основание считать, что перед нами будущий гоночный Porsche для монокубка или даже предтеча спорткаров Cayman и Boxster следующего поколения, которые, как ожидается, могут перейти не электротягу.