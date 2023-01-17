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Порошенко заявив, що готує терміновий вантаж на фронт

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що спільно з волонтерами підготували черговий вантаж на фронт. 100 тисяч хімічних грілок для військових, автомобільні шини і генератори скоро будуть на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Днями я повернувся зі Сходу, з-під Соледара, де спілкувався з воїнами, які довгі місяці давали бій росіянам. Так от, мене важко шокувати і засмутити, але обморожені пальці рук і ніг, екстренні ампутації не через поранення, а через холод змусили здригнутися навіть мене. Сьогодні я тримаю в руках хімічні грілки. Цей вантаж - сто тисяч маленьких пакетиків, а значить сто тисяч врятованих рук і ніг", - повідомив Порошенко.

Також для волонтерських пікапів та бусів, якими користуються військові, куплені "болотні" шини - вони дозволять автівкам їздити по бездоріжжю.

Нагадаємо, українські військові за минулу добу ліквідували ще 790 російських загарбників та знищили 12 ворожих танків. Загалом Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже 116 080 своїх військових.

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 15 січня відбили 16 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

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Петро Порошенко