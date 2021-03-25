У Порошенко заявили, что власть провалила COVID-вакцинацию

В "Европейской солидарности" считают, что власть провалила вакцинацию против COVID-19 и борьбу с пандемией, и несет ответственность за все последствия нынешнего и будущих карантинов.

Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности" на официальном сайте.

"Имеющиеся и законтрактованные объемы препаратов в обозримой перспективе не способны разорвать цепочку заболеваемости и вернуть страну к нормальной жизни. К концу года, по самым оптимистичным сценарием, удастся привить более 4 миллионов человек, - менее десятой части", - подчеркнули в политсиле.

В связи со сложившейся ситуации "Евросолидарность" настаивает на созыве заседания СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций, чтобы комплексно рассмотреть вопросы борьбы с коронавирусом в Украине.