У Порошенко заподозрили советника Зеленского в прокремлевских заявлениях

Позиция основного международного переговорщика от Украины, советника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, которую озвучил под присягой американский дипломат Уильям Тейлор, полностью совпадает с кремлевскими тезисами и выставляет Украину виновной за военную агрессию на Донбассе. Об этом во время согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По ее мнению, в этой ситуации президент Зеленский должен четко сказать обществу – давал ли он такие директивы своим советникам.

"На прошлой неделе были обнародованы показания временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал Конгрессу США. И в этих показаниях звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины – Украину, а не Россию. Порошенко, а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции с радостью подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарративы российской пропаганды о гражданской войне в Украине", – подчеркнула парламентарий.

Геращенко заявила, что общество должно знать позицию Зеленского и услышать от него, давал ли он своим советникам такие директивы.

Также народный депутат отметила, что эта история происходит на фоне беспрецедентного решения международного суда ООН в Гааге, который фактически признал, что РФ причастна к финансированию терроризма на Донбассе и к дискриминации граждан Украины в Крыму.

"Это первый прецедент, когда суд готов рассматривать дело по сути, что целая страна причастна к финансированию терроризма. Также показательным является то, что суд не учел ни одной претензии РФ. При этом мне странно, что не было никакой реакции на такое решение от Офиса президента Украины и команды правящей партии, кроме реакции МИД", – подчеркнула политик.

"Новая власть стесняется называть вещи своими именами. И таким образом заигрывает с Путиным. Но хочу заметить и предупредить, что таким образом вам не удастся задобрить агрессора. И это надо помнить и осознавать", – заверила Геращенко.