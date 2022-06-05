ru ua
Вс, 05 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко: во время разговоров с лидерами ЕС я не нашел ни одного, кто был бы против членства Украины

Новина українською →
Воскресенье 05 июня 2022 15:21
Порошенко: во время разговоров с лидерами ЕС я не нашел ни одного, кто был бы против членства Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Украина без сомнений будет членом ЕС, потому что украинский народ с 2014 года борется за свое европейское будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в интервью Euronews,

На вопрос, есть ли перспектива получить статус кандидата в члены ЕС в ближайшее время несмотря на скепсис некоторых европейских политиков, Порошенко заявил, что ситуация гораздо оптимистичнее.

"В разговорах тет-а-тет я не нашел никого, кто был бы однозначно против нашего будущего членства. В этой ситуации Украина безусловно будет членом Европейского Союза. Потому что мы являемся европейской страной. И потому что украинский народ, начиная с 2014 года, борется за свое желание быть европейцами. Мы ненавидим идею возвращения в Советский Союз или в Российскую империю", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также убежден: нам следует "депутінізувати" Россию. Поскольку Россия с Путиным в качестве президента, несмотря на тот факт, что мы можем остановить эту войну, в любой момент может вновь вернуть угрозу для всего Европейского континента.

"Однако мы говорим о демократических инструментах. Как и о санкциях. А также об эмбарго. Когда российские граждане больше не захотят продолжать платить такую высокую цену за все это, а также в дальнейшем иметь этого маньяка в качестве президента, все это дает нам очень мощный шанс", - подчеркнул Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Петр Порошенко
NEWS
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине