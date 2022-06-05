Порошенко: во время разговоров с лидерами ЕС я не нашел ни одного, кто был бы против членства Украины

Украина без сомнений будет членом ЕС, потому что украинский народ с 2014 года борется за свое европейское будущее.

На вопрос, есть ли перспектива получить статус кандидата в члены ЕС в ближайшее время несмотря на скепсис некоторых европейских политиков, Порошенко заявил, что ситуация гораздо оптимистичнее.

"В разговорах тет-а-тет я не нашел никого, кто был бы однозначно против нашего будущего членства. В этой ситуации Украина безусловно будет членом Европейского Союза. Потому что мы являемся европейской страной. И потому что украинский народ, начиная с 2014 года, борется за свое желание быть европейцами. Мы ненавидим идею возвращения в Советский Союз или в Российскую империю", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также убежден: нам следует "депутінізувати" Россию. Поскольку Россия с Путиным в качестве президента, несмотря на тот факт, что мы можем остановить эту войну, в любой момент может вновь вернуть угрозу для всего Европейского континента.

"Однако мы говорим о демократических инструментах. Как и о санкциях. А также об эмбарго. Когда российские граждане больше не захотят продолжать платить такую высокую цену за все это, а также в дальнейшем иметь этого маньяка в качестве президента, все это дает нам очень мощный шанс", - подчеркнул Порошенко.