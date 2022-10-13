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Порошенко з волонтерами відправляють на передову великий вантаж для ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" відправляють на передову велику партію для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

Мова йде про 10 автівок DAF, пікапи, дрони, генератори, буржуйки, рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і спеціальну польову лазню.

За його словами, маючи зворотній зв’язок від воїнів, разом з волонтерами готують для фронту найнеобхідніше. Загальна сума допомоги, яка відправляється на передову, перевищує 17,5 млн грн.

Нагадаємо, усього за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, Roshen та волонтери ГО "Справа громад" передали у ЗСУ допомогу на понад 1 млрд 650 млн грн.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України