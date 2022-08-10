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Порошенко с волонтерами отправили в ВСУ бронемашины и другую технику для контрнаступления

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Среда 10 августа 2022 19:53
Порошенко с волонтерами отправили в ВСУ бронемашины и другую технику для контрнаступления Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Волонтеры ОО "Справа громад" вместе с Фондом Порошенко отправили партию итальянских бронемашин MLS Shield и другую технику на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.

"Наконец-то после получения всех необходимых для пересечения границы с ЕС экспортных лицензий все 11 бронемашин прибыли в Украину и поступят в Десантно-штурмовые войска для помощи в подготовке контрнаступления", - рассказал Порошенко.

Кроме бронемашин, для ВСУ также купили две сотни грузовиков, несколько сотен БПЛА - всего на миллионы евро.

"Сегодня мы с вами отчитываемся перед обществом о результатах нашей работы. Бронемашины - общая стоимость контракта значительно превышает 3 млн евро. Грузовики - общая стоимость контракта значительно превышает 2,5 млн евро. Дроны - почти миллион евро. Проект Poseidon - это будет 2 млн евро. И это все делаем мы с вами. Нас не остановить. Украина победит. Пусть враг всегда об этом помнит", - добавил политик.

Порошенко с волонтерами отправили в ВСУ бронемашины и другую технику для контрнаступленияПорошенко с волонтерами отправили в ВСУ бронемашины и другую технику для контрнаступления

Он также сообщил, что уже есть сделки на покупку гусеничной бронетехники. "Наш девиз в августе-сентябре - контрнаступление, освобождение Украины. Русские не будут чувствовать себя безопасно на оккупированной земле, пока мы с вами эту землю не освободим. Мы для этого все делаем. Думаю и знаю, что ВСУ также к этому готовы", - убежден Порошенко.

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