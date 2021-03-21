Порошенко: власть не в состоянии организовать COVID-борьбу, на помощь приходят благотворители

По ее словам, Благотворительный фонд Порошенко с первых дней пандемии помогает украинским медикам и пациентам, и будет делать это и дальше.

"Все, что возможно закупить, помочь украинцам, нашим медикам и больницам, благотворительный фонд Порошенко делал и будет продолжать. Мы ни дня не останавливались", - заявила Порошенко.

Она также добавила, что фракция "Европейская солидарность" в Киевсовете нового созыва с первых дней провела аудит столичного бюджета. В результате было найдено 422 млн дополнительных средств, которые пошли на закупку лекарств для лечения COVID-19. Еще 140 млн выделили на закупку вакцины.

В то же время она убеждена, что для борьбы с пандемией все общество должно объединить усилия.

"Думаю, что все врачи со мной согласятся: вакцинироваться нужно, это крайне необходимо для того, чтобы спасти жизни украинцев, для того, чтобы разорвать цепь заболевания. Если мы не будем проводить массовой вакцинации, мы не сможем прекратить эпидемию на территории Украины", - резюмировала Порошенко.