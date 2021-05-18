Порошенко: власть должна немедленно решить вопрос с COVID-вакцинами

Отставка министра здравоохранения Максима Степанова не решает проблем защиты украинцев от коронавируса. В медицине остается ряд нерешенніх вопросов.
Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко с трибуны Верховной рады.
По его словам, именно кадровый хаос во власти привел к тому, что украинцы не получили своевременной помощи с первых дней пандемии.
"Заслуживает ли Максим Степанов отставки? Очевидно. В этом ни у кого нет сомнений и это для него самый главный способ наказания. Однако хочу напомнить, что Степанов - это четвертый за ровно два года пребывания на посту Зеленского министр здравоохранения. Какие еще нужны доказательства кадрового хаоса, который царит эти два года в стране? И разве это не является свидетельством, что проблема со здравоохранением не в Степанове? Потому что страна осталась еще в 2020 году без масок, без средств защиты, без ничего", - заявил Порошенко.
По его мнению, когда пытаются обвинить министра в том, что он неправильно или недостаточно эффективно покупал вакцины - надо понимать, что это ответственность первых лиц власти.
"Мы должны объединиться для того, чтобы решить вопрос вакцин, кислорода, коек, собственного производства вакцин и спасения украинцев. Это наша с вами цель. Объединимся", - резюмировал Порошенко.
Напомним, сегодня Верховная рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 292 нардепа.