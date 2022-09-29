Порошенко візьме участь у міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбі

Цьогорічна конференція присвячена обговоренню шляхів підтримки України після російського вторгнення, розвитку Європейського Союзу та НАТО.

Порошенко, запрошений як ключовий спікер, виступить з програмною промовою на тему посилення міжнародної підтримки України після фейкових "референдумів" на окупованих територіях та жорсткої протидії цивілізованого світу ядерним загрозам російського агресора.

Також заплановані зустрічі з представниками нового уряду Швеції та політичних кіл США, НАТО, країн Скандинавії, Балтії, інших європейських країн.

У прес-службі заявили, що під час міжнародних контактів Порошенко просуватиме питання невідкладної прискореної масованої оборонної допомоги Збройним Силам України для відсічі агресивним планам Кремля.