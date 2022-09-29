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Порошенко візьме участь у міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбі

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Швеції для участі у щорічній міжнародній безпековій конференції у Вісбі на острові Ґотланд (Швеція).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенка.

Цьогорічна конференція присвячена обговоренню шляхів підтримки України після російського вторгнення, розвитку Європейського Союзу та НАТО.

Порошенко, запрошений як ключовий спікер, виступить з програмною промовою на тему посилення міжнародної підтримки України після фейкових "референдумів" на окупованих територіях та жорсткої протидії цивілізованого світу ядерним загрозам російського агресора.

Також заплановані зустрічі з представниками нового уряду Швеції та політичних кіл США, НАТО, країн Скандинавії, Балтії, інших європейських країн.

У прес-службі заявили, що під час міжнародних контактів Порошенко просуватиме питання невідкладної прискореної масованої оборонної допомоги Збройним Силам України для відсічі агресивним планам Кремля.

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Петро Порошенко