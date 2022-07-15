Порошенко везет из Эстонии 350 беспилотников для ВСУ

"Сегодня в Украину отправляются эти дроны, которые так нужны нашим военным. Эти дроны оснащены термокамерой, могут работать днем и ночью. В каждой роте Вооруженных сил Украины, которая получит этот дрон, он будет корректировать огонь артиллерии. Артиллерийские снаряды будут уничтожать эту нечисть, которая пришла на нашу землю", - заявил Порошенко.

Беспилотники позволяют проводить разведку, контролировать работу минометного взвода батальона и уничтожать врагов с большей эффективностью.

По словам Порошенко, нынешняя война - это война дронов и артиллерии. "Это не просто пехота со стрелковым оружием. 90% наших потерь - от артиллерии. Поэтому мы нашли и купили дроны, новейшие системы, которые позволят лучше координировать артиллерию", - добавляет политик.

Напомним, 4 июля Петр Порошенко сообщил о том, что партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины. Переговоры о получении экспортной лицензии длились три месяца, фонд Порошенко уже внес 50 млн грн аванса.

ОО "Справа громад" также объявила сбор средств на бронемашины, который длится на платформе организации.