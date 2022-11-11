ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко везе на східний фронт велику партію вантажівок і зимове спорядження для бійців

Новость на русском →
П'ятниця 11 листопада 2022 20:16
Порошенко везе на східний фронт велику партію вантажівок і зимове спорядження для бійців Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували черговий вантаж для східного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Ми робимо все можливе для того, щоб кожен день ми підтримували Збройні Сили та наступ ЗСУ. Бо кожного дня зараз звільняються населені пункти, в тому числі у Херсонській області, і ми маємо зігріти, нагодувати, озброїти наших славних воїнів", - заявив Порошенко.

Порошенко везе на східний фронт велику партію вантажівок і зимове спорядження для бійців

Для десантників, які у серпні отримали 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, везуть комплекти шин.

Він також повідомив, що у 25-у бригаду передадуть ще один мобільний комплекс для побутових потреб.

На фронт поїдуть також дрони Autel та буржуйки. Загальна сума допомоги, яку цього разу передають на схід, сягає майже 10 млн грн. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, перераховану українцями на рахунки ГО "Справа громад".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України
NEWS
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі