Порошенко: вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021

Тотальное тестирование, качественная диагностика, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация - сочетание этих шагов позволит разорвать цепь распространения COVID-19.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении.

По его словам, в "Евросолидарности" есть совершенно конкретная программа действий. Во-первых, тотальное тестирование и качественная диагностика. Во-вторых, контролируемая самоизоляция бессимптомных. В-третьих, бесплатное и гарантированное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни. И четвертое - обязательная вакцинация здоровых.

"Сочетания этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса. Страна вернется к нормальной жизни. Таким образом вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год", - отмечает Петр Порошенко.

Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что десятки стран уже вакцинируются. А украинская власть только пытается стать в очередь.

"Многие из вас слышали, что на прошлой неделе Украину посетила президент Молдовы Майя Санду. Еще и месяца не прошло, как она вступила в должность, а там уже обеспечено начало бесплатного прививания, причем качественным препаратом от Pfizer, закупленным на государственные средства. Индия до конца лета провакцинирует почти триста миллионов человек - по количеству населения это примерно семь Украин. На днях стало известно, что Африканский союз уже приобрел 270 миллионов качественных доз", - добавляет Порошенко.

По его словам, фракции в областных и городских советах будут требовать изменений в местных бюджетах с целью выделить средства на закупку вакцин, для того, чтобы подстраховать центральную власть. Он убежден, экономическая ситуация в Украине будет долгосрочно зависит от массовой вакцинации.

"От этого зависит, выживет ли весомая часть мелкого бизнеса - кафе, рестораны, туристическая отрасль, потому что это миллионы рабочих мест. Как будет чувствовать себя сфера культуры - концертная деятельность, театры. Спортивные заведения. Как быстро их сотрудники вернутся к нормальной жизни. Предлагаемый нами план из четырех пунктов позволяет практиковать точечные адресные карантинные ограничения вместо тотального локдауна", - добавляет Петр Порошенко.

Он также рассказал, что ежедневно его телефон разрывается от звонков с просьбами помощи - то с кислородом, то с лекарствами, то с врачами, то с кроватями, то с деньгами.

"За прошлый год мой благотворительный фонд и компании потратили до ста пятидесяти миллионов собственных средств только на борьбу с ковидом. Тем временем мародеры на пандемии почти тридцать миллиардов гривен с антиковидного фонда закатали в асфальт", - резюмирует Порошенко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 18 января, подтвердили 3 939 новых случаев коронавируса. Поправились при этом 15 052 пациенты.

Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях. Среди больных 131 ребенок и 238 медработников. Также были госпитализированы 801 пациент, 177 - умерли.