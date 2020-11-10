У Порошенко умерла теща

Сегодня, 10 ноября, у пятого президента Украины Петра Порошенко умерла теща - Людмила Переведенцева. Она болела коронавирусом.

Об этом сообщил сам Порошенко в Telegram.

В пятницу в эфире одного из телеканалов Порошенко рассказал, что его теща находится в тяжелом состоянии.

"В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы", - написал сегодня политик.

Напомним, этой осенью Петр Порошенко также переболел коронавирусом. Заболевание у Порошенко диагностировали в конце сентября.

Как писало РБК-Украина, через несколько дней Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Тогда же стало известно о заражении дочери политика.

Добавим, из больницы Порошенко выписали 12 октября. Политика выписали после того, как состояние его здоровья улучшилось.