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Порошенко: украинцы на Донбассе ждут контрнаступления ВСУ

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Украинцы на Донбассе ждут контрнаступления Вооруженных сил Украины. Мы можем ожидать контрнаступления в конце июля - начале августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко во время визита в Краматорск.

"Ждем, что в конце июля - начале августа мы будем видеть контрнаступление на Донбассе. Этого ждут все украинцы, этого ждут не только в Краматорске, не только Донецкая область, этого ждет вся Украина. Мы уверены, что у наших ВСУ все получится. А от нас с вами зависит делать все возможное за волонтерскую помощь, через поставки пикапов, грузовиков, бронетехники, дронов", - заявил Порошенко.

В свою очередь, мэр Краматорска подтвердил, что в городе настроение боевое, люди готовы защищать свою землю. Город никто не сдаст.

"8 лет назад, когда город был оккупирован российскими оккупантами во главе с Гиркиным, пророссийское настроение имело где-то 40% населения. Так или иначе, за 8 лет плодотворной работы государства, власти на всех уровнях привело к тому, что сегодня, я считаю, не больше чем 5% населения может теоретически иметь такой пророссийский настрой", - рассказал городской голова Александр Гончаренко.

"Мы сегодня мы были и в Славянске, в Бахмуте, во многих селах. Имели встречу с людьми. Людей меньше, но начинают возвращаться понемногу, ждут помощи Центральной и местной власти. И в эти трудные времена, безусловно, надо обратить на них внимание. Я надеюсь, что с оккупационными властями никто оставаться не собирается", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Мариуполя продолжают самостоятельно выезжать из города, ежедневно его покидают до 100 человек.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины