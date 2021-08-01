Порошенко: Украине нужны гарантии безопасности и план действий по членству в НАТО

Достройка "Северного потока-2" - вопрос региональной, европейской и трансатлантической безопасности. Поэтому обещания западных партнеров Украины относительно гарантий должны материализоваться не столько в энергетической сфере, сколько в безопасности.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в статье для Gazeta Wyborcza.

"Украине нужны скорее не деньги, а гарантии. И в первую очередь не гарантии газового транзита, или помощь в зеленой энергетике. Нам необходимы четкие гарантии безопасности и независимости. А это - членство в НАТО. Статья Путина лишний раз убеждает в том, что обещать туманную перспективу вступления Украины в Альянс уже мало. Наши мечты и обещания партнеров должны материализоваться в конкретный проект, и такой проект называется Планом действий по членству", - заявил Порошенко.

По его словам, план очевидно требует времени для выполнения, и на этот период Украина вправе рассчитывать на промежуточные соглашения по безопасности с партнерами.

Порошенко также предостерегает западных политиков от чрезмерного увлечения политикой умиротворения и призвал их помнить уроки недавней европейской истории и не верить информационным манипуляциям Путина.

"Путин не мог себе отказать в удовольствии лишний раз плюнуть в глаза западным сторонникам политики умиротворения агрессора, которых уроки Мюнхена-38 ничему не научили. Они, наверное, не читали русского историка Ключевского, который писал: "История не учительница, а надзирательница: она не учит, а только наказывает за незнание уроков", - добавил он.

По его убеждению, откровение Путина - важный момент, чтобы Запад и Украина как неотъемлемая часть европейской цивилизации поняли, какой есть правильный ответ на российские посягательства.

"Как пятого президента Украины, как в конце концов лидера демократической проевропейской оппозиции, меня не может не беспокоить договоренность между США и Германией относительно "Северного потока -2". Это очень похоже на Будапештский меморандум, фиктивными гарантиями которого мы "пользуемся" уже восьмой год. Очевидно, что "Северный поток-2" - угроза и для Украины, и для Объединенной Европы, и для всего трансатлантического сообщества", - убежден Порошенко.