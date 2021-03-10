Порошенко: Украина не может использовать вакцину страны-агрессора

"Украинское законодательство четко признает РФ военным агрессором и оккупантом. А постановление Кабинета министров запрещает в Украине регистрацию вакцин или других препаратов от коронавируса, которые разработаны или произведены агрессором. Вакцина "Спутник-V" разработана в России и не может быть применена и распространена в Украине и в столице в частности", - подчеркнула Марина Порошенко.

Также она подчеркнула, что Украина ни при каких условиях не может наполнять российский бюджет.

"Будет Выглядеть очень цинично, когда мы с одной стороны боремся с российской агрессией на востоке нашего государства, когда от российских пуль гибнут наши воины, а с другой - платим России деньги за вакцину, которые затем могут пойти на финансирование войны на Донбассе. "Европейская солидарность" категорически осуждает это", - отметила Порошенко.

Она также добавила, что российский препарат для прививок не прошел третий этап клинических исследований. И вакцинация ним противоречит всем общепринятым протоколам проведения испытаний.

"Хочу подчеркнуть, что нет достоверных данных по количеству прививок среди самих россиян, нам доподлинно неизвестны побочные эффекты, ведь проверки препарата еще не завершены. Кроме того, в Европейском агентстве лекарственных средств призывают не спешить закупать "Спутник-V", - добавила Порошенко.