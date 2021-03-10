Порошенко: Украина не может использовать вакцину страны-агрессора

Фракция "Европейская солидарность" в Киевсовете считает недопустимым использование вакцины против коронавируса российского производства.
Об этом заявила лидер политсилы в Киеве Марина Порошенко во время заседания постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.
"Украинское законодательство четко признает РФ военным агрессором и оккупантом. А постановление Кабинета министров запрещает в Украине регистрацию вакцин или других препаратов от коронавируса, которые разработаны или произведены агрессором. Вакцина "Спутник-V" разработана в России и не может быть применена и распространена в Украине и в столице в частности", - подчеркнула Марина Порошенко.
Также она подчеркнула, что Украина ни при каких условиях не может наполнять российский бюджет.
"Будет Выглядеть очень цинично, когда мы с одной стороны боремся с российской агрессией на востоке нашего государства, когда от российских пуль гибнут наши воины, а с другой - платим России деньги за вакцину, которые затем могут пойти на финансирование войны на Донбассе. "Европейская солидарность" категорически осуждает это", - отметила Порошенко.
Она также добавила, что российский препарат для прививок не прошел третий этап клинических исследований. И вакцинация ним противоречит всем общепринятым протоколам проведения испытаний.
"Хочу подчеркнуть, что нет достоверных данных по количеству прививок среди самих россиян, нам доподлинно неизвестны побочные эффекты, ведь проверки препарата еще не завершены. Кроме того, в Европейском агентстве лекарственных средств призывают не спешить закупать "Спутник-V", - добавила Порошенко.
Напомним, ранее Комиссия по вопросам здравоохранения и социальной политики в Киевсовете единогласно поддержала проект решения, которым предусматривается, что работники Киевского метрополитена должны обладать практическими навыками оказания домедицинской помощи пассажирам, которые пострадали от несчастных случаев, правонарушений, или оказались в состоянии опасном для их жизни и здоровья.
Согласно статистике, Киевский метрополитен только за 2020 год перевез 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Подземное расположение станций существенно увеличивает время, за которое бригады экстренной или скорой медицинской помощи могут прибыть на платформу станции, при этом помощь оказана пострадавшему в первые 4 минуты увеличивает шансы на спасение на 30%.
По словам Марина Порошенко, решение, поддержанное профильной комиссией, позволит пассажирам, которые оказались в неотложном состоянии, иметь возможность получить от работников КП "Киевский метрополитен" домедицинскую помощь до прибытия бригады экстренной или скорой медицинской помощи и, соответственно, спасти им жизнь и минимизировать последствия влияния такого состояния на здоровье.