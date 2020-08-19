Порошенко об угрозах для Беларуси: красных линий для Путина не существует

Кремль может воспользоваться политической дестабилизацией в Беларуси, поскольку в 2014 году сделал это с Украиной, аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе. Поэтому прежде всего Беларусь нуждается в защите от агрессивного внешнего давления. Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "Настоящему времени".

"Позиция, которая является чрезвычайно важной сейчас - это защитить Беларусь от попытки влияния на те процессы, которые происходят в стране, попытки влияния извне. В первую очередь, не допустить влияния со стороны Российской Федерации. Мы говорим не только о каком-то военное вмешательстве, о котором сегодня не говорит только ленивый. Я думаю, что белорусы не примут такую атаку на их суверенитет, государственную независимость. Несмотря на то, что постоянно приходит информация о передвижении частей Росгвардии, личного состава, автомобилей, бронетранспортеров. Я очень надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло", - сказал Порошенко.

Кроме того, добавляет Порошенко, есть определенные вызовы безопасности. Например, ситуация с вагнеровцами.

"Что такое вагнеровцы - мне как пятому президенту и Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил Украины очень хорошо известно, потому что в 2014-м году российские наемники тысячами заходили в Украину, расстреливая мирное население, применяя оружие. Де-факто к подтягиванию в августе 2014-го года регулярных вооруженных сил Российской Федерации, в том числе российские десантники были нашими воинами захвачены в плен и представлены миру. Сегодня эти инструменты во внешней политике России являются чрезвычайно опасными не только для Украины. Они опасны для Сирии, Ливии, Африки и практика показывает, что они могут быть опасны и для Беларуси", - добавляет Порошенко.

По его словам, Путин продемонстрировал широкий спектр своих безответственных действий, когда он начал чрезвычайно опасную не только для Украины, аннексию Крыма и агрессию на Востоке.

"Это было чрезвычайно опасно для ситуации глобальной безопасности в мире, когда страна - постоянный член СБ ООН своими безответственными действиями разрушила всю послевоенную систему глобальной безопасности в мире, разрушила предсказуемую ситуацию для самой России. Потому что были украдены и перспектива роста, и направления демократического развития, и сделано невозможным участие России в Большой семерке", - напомнил Порошенко.

Порошенко убежден, кровавые уроки аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, и высокая цена, которую Россия заплатила и еще заплатит за абсолютно безответственные действия, должны были остановить Путина от дальнейших агрессивных планов.

"Но на сегодня красных линий для Путина не существует. Он может пойти на все", - предостерегает Порошенко.

Отметим, сегодня утром силовики разогнали протестующих, собравшихся у завода МТЗ в Минске, чтобы поддержать работников, вышедших на забастовку. Среди протестующих были и работники завода, которых уволили за поддержку забастовки.

Напомним, сегодня в Беларуси продолжается общенациональная забастовка, которую объявили 16 августа; сегодня на забастовку вышли шахтеры "Беларуськалия".

Добавим, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил участникам забастовки силовыми мерами, если они "пойдут громить".