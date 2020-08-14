У Порошенко требуют созыва внеочередной сессии Рады из-за вспышки коронавируса

фото: Ростислав Павленко (eurosolidarity.org)

"Европейская солидарность" отмечает, что в разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства

Партия "Европейская солидарность" требует немедленного созыва внеочередной сессии Верховной рады из-за катастрофической ситуации с ростом уровня заболеваемости на коронавирус.

Об этом заявил народный депутат фракции Ростислав Павленко.

"Пока власть Зеленского устраивает предвыборные шоу об "окончании эпохи бедности" из-за смехотворного повышения минимальной заработной платы, страна ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19", - подчеркнул он.

По его мнению, руководство страны продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы и бездумным управленческим хаосом разрушает экономику страны.

Также политик подчеркнул, что недопустимо использовать средства спецфонда борьбы с коронавирусом не по назначению.

"Использование средств специального фонда борьбы с коронавируса на дороги и политический пиар Зеленского фактически является преступлением против собственного народа. В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть", - добавляет депутат.

"Европейская солидарность" отмечает, что в разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защиту врачей и поддержка бизнеса.

"Требуем прекратить кормить украинцев обещаниями и наконец сосредоточить внимание на защите украинского народа от пандемии коронавируса", - подытожил нардеп.

Напомним, по состоянию на 14 августа в Украине обнаружили рекордный прирост зараженных коронавирусом за сутки заразились еще 1 732 человека.

Кроме того, ранее сообщалось, что в прокуратуре Харьковской области выявили вспышку коронавируса.

Также в Тернопольской области в Петриковском гериатрическом пансионате обнаружили вспышку коронавируса.