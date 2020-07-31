У Порошенко требуют собрать парламент из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует срочно собрать заседание Верховной рады в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, передает сайт политсилы.

"Антирекорды по количеству заболеваний не должны оставаться лишь достоянием статистики. Только за 29 июля коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1 197 случаев - самый высокий суточный показатель от начала пандемии. 1090 больных зарегистрировано по 30 июля. Официально признано, что Киев и 12 областей не могут ослабить карантин", - говорит Герасимов.

По его мнению, депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай заболевания коронавирусом.

"С начала эпидемии на коронавирус уже заболели 8654 медработники. Из областей поступает тревожная информация о том, что врачам не выплачивают обещанные надбавки, или задерживают их, а медицинские учреждения и до сих пор полностью не обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19", - добавляет он.

Политсила также настаивает, чтобы Кабинет министров и Офис президента отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный коронавирусный фонд.

"Еще одна задача парламента - усилить контроль за действиями некомпетентной, дилетантской и склонной к коррупции исполнительной власти и создать временную следственную комиссию по расследованию расходов из специального антикоронавирусного фонда. Безответственность власти, отсутствие срочных шагов по борьбе с пандемией обрекают страну на риск повторения жесткого карантина с еще более драматическими последствиями для экономики и большим негативным влиянием на финансовое положение людей", - резюмировал он.

Напомним, за вчера в Украине госпитализировали 261 человека, у которого диагностирован коронавирус. В Минздраве это назвали новым антирекордом.

Всего за время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работников. Всего обнаружили 69 884 случаев коронавируса.

Напомним, по состоянию на 31 июля в Украине небольшой спад количества новых случаев коронавируса, но за вчера заразились 1090 человек.

Кроме того, вчера в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - почти 1200 новых случаев.