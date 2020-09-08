У Порошенко требуют остановить трату средств Фонда борьбы с COVID-19 на другие цели

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует остановить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на любые цели, не связанные непосредственно с борьбой с коронавирусом. Все эти деньги должны расходоваться исключительно на борьбу с коронавирусом и спасение людей.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"Власть дилетантов полностью потеряла контроль за распространением коронавируса. Население Китая в 33 раза превышает украинское. Но больных COVID-19 у нас больше. По темпам распространения болезни прорываемся на сомнительные антилидерские позиции не только в Европе, а во всем мире. Власть умудрилась почти остановить экономику, но так и не смогла затормозить распространение вируса", - отмечают в политсиле.

У Порошенко убеждены, власть полностью провалила борьбу с коронавирусом, поскольку не направила необходимые средства на защиту людей, на создание реанимационных коек со всем необходимым оборудованием, на страхование жизни и здоровья медиков.