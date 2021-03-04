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Порошенко требует вынести на заседание СНБО вопрос о провале COVID-вакцинации

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 19:23
Порошенко требует вынести на заседание СНБО вопрос о провале COVID-вакцинации Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

На ближайшем заседании СНБО должны быть рассмотрены вопросы третьей волны пандемии в Украине и срыва вакцинации, а также резкое обострение на Донбассе.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Европейская солидарность" требует вынести вопрос борьбы с пандемией, и в частности вакцинации от ковида на рассмотрение внеочередного заседания СНБО. Это - ключевой вопрос, от которого зависит безопасность миллионов украинцев, причем как медицинская, так и экономическая", - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что по состоянию на 3 марта в Украине зафиксировано за сутки 7235 новых больных и 185 умерших.

"Нас накрывает новая волна пандемии. На днях побывал на Прикарпатье, передавал кислородные концентраторы по антиковидной программе нашей команды. Ситуация в этом регионе и в многих других - критическая. Больницы заполнены больше, чем на сто процентов. Кое-где койки уже в коридорах. Целого года оказалось недостаточно, чтобы власть должным образом подготовилась к все новым и новым вспышкам болезни", - констатирует Порошенко.

По его словам, законтрактованных объемов поставок вакцины не хватит, чтобы обеспечить коллективный иммунитет страны и разорвать цепь заболевания.

"Для этого нужно привить 60-70% людей. Большинство европейских стран выйдет на этот показатель где-то в середине текущего года. У нас же при нынешних темпах это растянется на долгие годы. Наша власть умудрилась начать прививки чуть ли не последней в Европе и позже многих азиатских, африканских или латиноамериканских стран", - замечает пятый президент.

Порошенко также призвал власти немедленно отреагировать на обострение ситуации на фронте.

"Самые свежие новости с Востока свидетельствуют о том, что СНБО должен найти адекватный ответ и на стремительное ухудшение ситуации на Донбассе. Террористы выдали официальный приказ на ведение "предупредительного огня" против украинцев. Надо действовать", - резюмировал Порошенко.

Вчера сообщалось, что Минздрав обновил план вакцинации в Украине так, что президент Владимир Зеленский и другие чиновники смогут привиться от коронавируса.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что будет вакцинироваться "за свой счет во вторую или третью очередь".

Национальный план вакцинации от COVID состоит из пяти этапов. В первую очередь будут вакцинировать людей с критическим и высоким риском инфицирования - медиков, военных и так далее.

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