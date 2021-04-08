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Порошенко требует вакцинировать бойцов в ООС и резервистов в первую очередь

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 18:59
Порошенко требует вакцинировать бойцов в ООС и резервистов в первую очередь Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Бойцы в зоне ООС и резервисты должны быть привиты от коронавируса в первую очередь из-за обострения ситуации на Востоке Украины.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время встречи с медиками Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи.

"Мы требуем приоритетно и сейчас срочно вакцинировать воинов в зоне Операции объединенных сил. Потому что в условиях эскалации, напряжения, в условиях угрозы наступления Путина мы должны иметь здоровых и защищенных воинов. Поставить их в первый приоритет. Второй приоритет - обязательно вакцинировать резервистов", - говорит Порошенко.

Он считает, что для координации действий вакцинации и противодействия пандемии надо назначить вице-премьер-министра или министра, который бы занимался исключительно вакцинацией и преодолением пандемии.

"Это практика многих стран. Ибо министр здравоохранения сегодня должен приостановить эксперименты над страной, врачами, пациентами", - добавил Порошенко.

Во время встречи с медиками Порошенко также представил план из 10 пунктов для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Он предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку для граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауну, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек путем ведомственных медучреждений.

Напомним, за минувшие сутки в Украине сделали более 15 тысяч прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в Киеве и Днепропетровской области.

Кроме того, по словам Максима Степанова, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года, необходимо делать 6 млн прививок в месяц.

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