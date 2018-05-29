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Порошенко и Штайнмайер призвали освободить украинских политзаключенных в РФ

НовостиОбщество    29.05.2018 - 14:06
Фото: Порошенко и Штайнмайер (twitter.com/STsegolko)
Фото: Порошенко и Штайнмайер (twitter.com/STsegolko)

Главы Украины и Германии призвали освободить Сенцова, Сущенко, Балуха и других

Президент Украины Петр Порошенко и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвали освободить украинских заключенных в России, а также в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил Порошенко в Twitter.

"Вместе с президентом Республики Германия подчеркиваем необходимость как можно скорее освободить наших военных, активистов и волонтеров, содержащихся на оккупированной территории, а также политических заключенных в Крыму и в тюрьмах РФ. В частности Сенцова, Сущенко, Балуха и других", - сообщил Порошенко.

Напомним, сегодня, 29 мая, президент Германии приехал с официальным визитом в Украину. Визит продлиться до 30 мая. В ходе встречи Порошенко и Штайнмайер должны обсудить вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе. Также главы государств обсудят широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества и пути дальнейшей поддержки Германией европейской и евроатлантической интеграции Украины. 
 

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Теги публикации: Порошенко Петр, Штайнмайер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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