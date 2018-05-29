Порошенко и Штайнмайер призвали освободить украинских политзаключенных в РФ

Главы Украины и Германии призвали освободить Сенцова, Сущенко, Балуха и других

Президент Украины Петр Порошенко и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвали освободить украинских заключенных в России, а также в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил Порошенко в Twitter.

"Вместе с президентом Республики Германия подчеркиваем необходимость как можно скорее освободить наших военных, активистов и волонтеров, содержащихся на оккупированной территории, а также политических заключенных в Крыму и в тюрьмах РФ. В частности Сенцова, Сущенко, Балуха и других", - сообщил Порошенко.

Разом з Президентом Республіки Німеччина наголошуємо на необхідності якомога швидше звільнити наших військових, активістів та волонтерів, яких утримують на окупованій території, а також політичних в’язнів у Криму та у в’язницях РФ. Зокрема Сенцова, Сущенка, Балуха та інших — Петро Порошенко (@poroshenko) May 29, 2018

Напомним, сегодня, 29 мая, президент Германии приехал с официальным визитом в Украину. Визит продлиться до 30 мая. В ходе встречи Порошенко и Штайнмайер должны обсудить вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе. Также главы государств обсудят широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества и пути дальнейшей поддержки Германией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

