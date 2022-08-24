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Порошенко: сейчас нет другой цели, чем победа Украины в войне

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что сейчас нет другой цели, чем победа Украины в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко "5 канала".

"Ни о чем дальше победы я не думаю. Если вся страна будет грезить победой, не впадать в отчаяние, хотя основания для этого есть, не впадать в депрессии, не позволять себе опускать руки. Поверьте, у всех хватает сейчас проблем. И моя жизнь не отличается от других", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что сегодня мы всему миру демонстрируем, как мы любим Украину.

"Сегодня мы рассказали всему миру, какая прекрасная страна Украина. И весь мир ее полюбил - Украину и украинцев. Это - благодарность за то, что мы, украинцы, спасаем мир. Все будет хорошо. Потому что правда - с нами. Потому что мы - лучшие. Мы победим россию и освободим нашу землю", - убежден Порошенко.

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Петр ПорошенкоВторжение России в Украину