Порошенко: санкции против России важно сохранить

Фото: Этьен де Понсен и Петр Порошенко (пресс-служба)

Во время встречи с послом Франции Порошенко подчеркнул важность сохранения санкций против России

Во время встречи с послом Франции Этьеном де Понсеном пятый президент Украины и лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поблагодарил Францию за многолетнюю поддержку Украины и подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Порошенко также подчеркнул необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Пока Россия не изменит своего поведения, любые разговоры о возвращение к business as usual с Москвой являются преждевременными и угрожающими", - заявил политик.

Кроме того, во время встречи был подробно обсужден прогресс Украины на пути европейской интеграции и подчеркнута необходимость инклюзивного подхода в процессе выработки украинского законодательства, который обеспечивал бы надлежащую участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров.

Как сообщили в пресс-службе, во время встречи была выражена обеспокоенность тревожными тенденциями, которые указывают на намерения инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации.

Ранее РБК-Украина писало, что у президента РФ Владимира Путина опровергли изменение стратегии по Украине. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, стратеги Кремля якобы не основывалась на противостоянии с Украиной.

Также сообщалось, что помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона сможет договориться об проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны.