Порошенко: решение США продлить санкции из-за аннексии Крыма - это позиция настоящих друзей

Решение США продлить еще на год санкции против Российской Федерации за аннексию Крыма - это хорошая новость, которая показывает дружественную и партнерскую позицию в отношении Украины. Об этом на своей странице в сети Facebook написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Хорошая новость из Вашингтона, который продлил на очередной годовой период действие санкций против России. Мы благодарны за подтверждение преданности нашей общей борьбе с российским агрессором и твердость американской политики единства и солидарности с Украиной", - написал Порошенко.

По его словам, этим решением Соединенные Штаты направляют четкий сигнал о том, что считают действия Российской Федерации относительно Украины подрывом демократических институтов, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, угрозой и собственным национальным интересам.

"Это и есть позиция настоящего друга и союзника. Как и мощный сигнал всем тем, кто грезит категориями умиротворения агрессора, возврат к отношениям как прежде, верой в то, что в Кремле готовы к переменам в своем поведении и отказа от дальнейшей гибридной агрессии. Наша борьба продолжается", - подытожил Порошенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова. Трамп объяснил свое решение тем, что действия и политика правительства России продолжают представлять чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

Как писало РБК-Украина, 26 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма Россией.