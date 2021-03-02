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Порошенко пустил Медведчука к власти в Украине, - Аваков

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 01:42
Порошенко пустил Медведчука к власти в Украине, - Аваков Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что власть депутату от ОПЗЖ и киму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку дал бывший президент Петр Порошенко. Это касалось того, что Медведчук занимался обменом пленными.

Об этом шла речь в интервью Авакова для 1+1 .

По мнению министра, Порошенко способствовал тому, чтобы дать власть Медведчуку из-за его влияния на процесс обмена пленными с Россией.

"Медведчук этим всем занимается для того, чтобы вернуться к власти. Петр Алексеевич пытался подчинить этот механизм, думая решить какие-то свои проблемы. Он дал Медведчуку ту силу, которой не имел. Где Медведчук был после революции? Нигде", - отметил Аваков.

Напомним, Аваков также прокомментировал публикацию записи якобы разговора Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова. По словам министра, это не последняя запись их разговоров.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что обострение ситуации на Донбассе связано с санкциями в отношении кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Украина перешла от слов к делу.

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Новости Украины Политика Арсен Аваков Виктор Медведчук Порошенко Петр обмен пленными
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