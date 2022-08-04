UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко призывает создать международный трибунал ООН для наказания России за теракт в Еленовке

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Совбез ООН создать международный трибунал для наказания россии за казнь пленных в Еленовке, чтобы Россию было наказано за каждый ее преступление. Украинскую власть инициировать соответствующую резолюцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что Путин умышленно уничтожил 54 украинских военнопленных. Это преступление - еще один аргумент признать Россию страной-спонсором терроризма.

"Я приветствую инициативу Генсека ООН Антониу Гутерреша по созданию международной миссии по установлению фактов о гибели военнопленных-защитников Мариуполя в концлагере оккупированной Еленовке. Мы требуем, чтобы она уже сейчас немедленно после создания была допущена до Еленовки", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что необходимо требовать немедленного доступа Красного Креста ко всем нашим военнопленным для постоянной проверки их состояния, сверки фамилий и возможности дальнейшего обмена.

"Россия и ее руководство должны быть привлечены к ответственности за нарушение Женевских конвенций 1929 и 1949 годов об обращении с военнопленными", - подчеркнул он.

В то же время Порошенко отметил, что украинская сторона в тесной координации с партнерами должна инициировать создание международной следственной группы, которая для той части мира, которая все еще сомневается в российских преступлениях, должна продемонстрировать объективное и беспристрастное расследование.

"Самое главное - необходимо сейчас учредить специальный международный трибунал для расследования и привлечения к ответственности виновных в убийстве украинских военнопленных в Еленовке. Официальный Киев должен безотлагательно представить соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН - в соавторстве со странами-членами Совбеза, которые уже высказались в пользу расследования. Прежде всего речь идет о постоянных членах Совбеза: США, Великобритании, Франции", - сказал Порошенко.

Недавно стало известно, что Россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Оленевке после требований Украины.

Напомним, в ночь на 29 июля прозвучал взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленевке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

В этом Россия обвинила ВСУ, на что украинская сторона уже опровергла обвинения, приведя ряд аргументов.

Предварительно, в результате теракта в Еленовке погибли по меньшей мере 50 украинских пленных, Киев проверяет списки жертв, которые обнародовали в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоРоссийская Федерация