Порошенко призывает создать международный трибунал ООН для наказания России за теракт в Еленовке

Порошенко подчеркнул, что Путин умышленно уничтожил 54 украинских военнопленных. Это преступление - еще один аргумент признать Россию страной-спонсором терроризма.

"Я приветствую инициативу Генсека ООН Антониу Гутерреша по созданию международной миссии по установлению фактов о гибели военнопленных-защитников Мариуполя в концлагере оккупированной Еленовке. Мы требуем, чтобы она уже сейчас немедленно после создания была допущена до Еленовки", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что необходимо требовать немедленного доступа Красного Креста ко всем нашим военнопленным для постоянной проверки их состояния, сверки фамилий и возможности дальнейшего обмена.

"Россия и ее руководство должны быть привлечены к ответственности за нарушение Женевских конвенций 1929 и 1949 годов об обращении с военнопленными", - подчеркнул он.

В то же время Порошенко отметил, что украинская сторона в тесной координации с партнерами должна инициировать создание международной следственной группы, которая для той части мира, которая все еще сомневается в российских преступлениях, должна продемонстрировать объективное и беспристрастное расследование.

"Самое главное - необходимо сейчас учредить специальный международный трибунал для расследования и привлечения к ответственности виновных в убийстве украинских военнопленных в Еленовке. Официальный Киев должен безотлагательно представить соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН - в соавторстве со странами-членами Совбеза, которые уже высказались в пользу расследования. Прежде всего речь идет о постоянных членах Совбеза: США, Великобритании, Франции", - сказал Порошенко.