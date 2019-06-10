У Порошенко призвали Зеленского защищать принцип "ничего об Украине без Украины"

Экс-заместитель главы АП по вопросам международной политики Константин Елисеев подытожил третью неделя международной политики президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

Он отметил, что брюссельский визит завершился с плюсом, однако критически важное для украинской государственности направление мирного урегулирования на Донбассе спровоцировало волну серьезных недоразумений в обществе и вопросов у наших партнеров.

Елисеев считает, что "результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске вызвали, по меньшей мере, большие знаки вопроса к авторам идей относительно запрета на огонь в ответ и восстановление экономических контактов с оккупированными Россией территориями. Вместо того, чтобы твердо следовать государственнической позиции, зафиксированной решением СНБО, эта новость была еще и представлена как "впервые заседание рабочих групп ТКГ прошли конструктивно".

"И никаких слов об установлении устойчивого и длительного режима прекращения огня или возврата захваченных государственных и частных предприятий их украинским собственникам. Неуклюжие попытки предоставить дополнительные разъяснения этих предложений лишь усилили ощущение о тестировании или командой Зеленского, или Кремлем психологических границ восприятия украинцами возможных уступок, вплоть до капитуляции. Похоже на "референдум", и поэтому будем внимательно наблюдать".

Елисеев оценивает как неудачное заявление президента Зеленского о якобы потере контроля Россией над своими же "наемниками" на Донбассе.

"Смерть украинских защитников от запрещенного Минскими договоренностями оружия очевидный сигнал – не время для словесных экспериментов. Официальный язык Киева относительно Москвы уже выверен годами кровавых противостояний на фронте. Из собственного дипломатического опыта знаю, что Москва все четко контролирует на оккупированных территориях. К сожалению, эти неоднозначные заявления еще 'аукнуться' на следующих переговорах в Минске через две недели. Прогнозирую, что украинская сторона будет обвинена российской стороной в непоследовательности и срыве договоренностей", - сказал он.