У Порошенко призвали предусмотреть средства на закупку патентов препаратов от COVID-19

"Мы еще раз требуем созвать заседание СНБО при участии лучших медиков, лидеров всех парламентских фракций разработать план чрезвычайных действий по спасению страны от эпидемии, - заявили в партии.

В то же время партия подчеркивает, что борьба с ковидом не может превращаться в пиарные разборки с оппозицией.

"Борьба с ковидом - это серьезная задача для власти и тест для нее на способность защищать свою страну и свой народ", - резюмировали в "Евросолидарности".