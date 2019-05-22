Порошенко призвал Зеленского развеять слухи о капитуляции перед РФ

Фото: Петр Порошенко (dsns.gov.ua)

Порошенко дал совет Зеленскому

Петр Порошенко посоветовал команде действующего президента Владимира Зеленского быстрее развеять слухи о капитуляции перед Россией. Об этом Порошенко заявил журналистам 22 мая.

"Я был неприятно удивлен совершенно странной позицией относительно того, что так называемые "мирные соглашения" с Россией мы должны решать путем референдума. В стране есть опасения, что это может быть капитуляция, а никакое не мирное соглашение и на сегодняшний день я бы очень советовал команде нового президента срочно развеять эти слухи ", - отметил Порошенко.

По его словам, заявления о возможном референдуме главы Администрации президента Андрея Богдана относительно мирных соглашений с РФ "были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который очень угрожает суверенитету и территориальной целостности нашего государства".

Порошенко уверен, надо сохранять позиции, которые были наработаны за эти 5 лет.

"Украина превыше всего, Россия - агрессор, санкции против России, если она не уберет оккупационные войска с нашей территории, должны быть незыблемы и мировая солидарность вокруг Украины должна быть прочной, как при Порошенко", - сказал он.