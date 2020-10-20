ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы для приема больных COVID-19

Киев, Вторник 20 октября 2020 14:59
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы для приема больных COVID-19
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Власть должна открыть ведомственные больницы Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы, "Укрзализныци" и правительственную больницу в Феофании для приема больных коронавирусом украинцев.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Почему в больницах Министерства внутренних дел, в больницах железной дороги, пограничников, СБУ и в конце концов в Феофании мы не имеем отделения, где бы госпитализировали и больных коронавирусом? Там есть кислород, там есть врачи и там нет больных коронавирусом. В то время как больницы забиты до отказа. У меня минимум двадцать звонков в день с просьбой "спасите жизнь моего близкого человека, я не могу ее госпитализировать нигде, в том числе и в Киеве", - говорит Порошенко.

По его словам, когда говорят, что у нас 100% заполненность больниц - это не просто так.

"Это суточные очереди скорых, которые не могут госпитализировать человека. Это отчаяние мамы, которая не может положить в больницу сына с тяжелой болезнью. Это абсолютная, преступная бездеятельность, некомпетентность власти, которая потеряла семь месяцев для того, чтобы подготовить страну, кровати, лекарства, кислород, врачей к противодействию этой страшной болезни", - добавил Порошенко.

Напомним, в Украине с начала пандемии подтвердили коронавирус уже в 303 638 человек. В понедельник подтвердили 4 766 новых случаев заражения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введено при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Порошенко ПетрКоронавирусбольница

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь