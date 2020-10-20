Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы для приема больных COVID-19

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Власть должна открыть ведомственные больницы Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы, "Укрзализныци" и правительственную больницу в Феофании для приема больных коронавирусом украинцев.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Почему в больницах Министерства внутренних дел, в больницах железной дороги, пограничников, СБУ и в конце концов в Феофании мы не имеем отделения, где бы госпитализировали и больных коронавирусом? Там есть кислород, там есть врачи и там нет больных коронавирусом. В то время как больницы забиты до отказа. У меня минимум двадцать звонков в день с просьбой "спасите жизнь моего близкого человека, я не могу ее госпитализировать нигде, в том числе и в Киеве", - говорит Порошенко.

По его словам, когда говорят, что у нас 100% заполненность больниц - это не просто так.

"Это суточные очереди скорых, которые не могут госпитализировать человека. Это отчаяние мамы, которая не может положить в больницу сына с тяжелой болезнью. Это абсолютная, преступная бездеятельность, некомпетентность власти, которая потеряла семь месяцев для того, чтобы подготовить страну, кровати, лекарства, кислород, врачей к противодействию этой страшной болезни", - добавил Порошенко.

Напомним, в Украине с начала пандемии подтвердили коронавирус уже в 303 638 человек. В понедельник подтвердили 4 766 новых случаев заражения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введено при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.