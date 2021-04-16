Порошенко призвал власть сосредоточиться на обеспечении больниц для COVID-борьбы

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власть сосредоточиться на обеспечении врачей и больниц всем необходимым для противодействия COVID-19,. Также, по его словам, необходимо провести широкую коммуникационную кампанию для вакцинации против коронавируса.

Об этом он заявил во время встречи с врачами Черкасской области, передает пресс-служба "ЕС".

"Прежде всего я хотел бы искренне поблагодарить каждого из вас за ту огромную работу, которую вы делаете, спасая жизни людей, помогая, защищая людей и Украину. Вы работаете в чрезвычайно сложных условиях, в которые, к сожалению, поставила врачей некомпетентная и вороватая власть. Заполненные больницы, отсутствие свободных коек, оснащенных кислородом, манипуляции властей с доплатами", - заявил Порошенко.

По его мнению, социальная защита медиков должна быть в приоритете власти.

"Мы требуем, чтобы наш закон, который уже год находится в Верховной пади за моей подписью и подписью всей нашей команды, где мы страхуем врачей. Не только семьи врачей, которые отдали свои жизни на этом фронте. А тот врач, который заболел и выздоровел, получит соответствующую страховую компенсацию как воин, которого было ранено. Мы ввели в 2014 и мы требуем, чтобы сейчас было выплачено все до копейки, все, что обещали - и 300% надбавки, и ввели страхование врачей", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал медиков передать свои предложения и замечания, которые фракция "ЕС" сформирует в виде законодательных инициатив и дополнительно предложит во время внеочередного заседания Верховной рады. В частности, во время встречи медики подняли вопрос отсутствия ковидных доплат семейным врачам в первичном звене.

"Мое пребывание здесь для того, чтобы услышать ваши мнения, советы, как сегодня резко увеличить доверие к врачам. Как провести коммуникационную стратегию, в первую очередь с привлечением врачей. Я твердо убежден, что именно ваши советы помогут преодолеть дилетантские размышления власти, которые де-факто лишают украинцев права на то, чтобы дышать, и в конце концов права на то, чтобы жить. Для этого надо вести честный, откровенный разговор с врачами в каждой области", - подчеркнул Порошенко.