UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Порошенко призвал вакцинировать как можно большее количество украинцев

Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и председатель постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья и социальной политики в Киевсовете Марина Порошенко призывают вакцинировать как можно большее количество украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний.

Об этом Порошенко напасав на своей странице в Facebook.

"Вакцинироваться обязательно надо ... Это - защита населения. Но при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы, к сожалению, никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее чем 80% населения за короткий срок привить, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который будет ощутимым", - написал Порошенко.

Он также отметил, что показатель заболеваний коронавирусом в Киеве подходит к пределу, и таким образом на конец марта столица может войти в "красную зону".

"Призываю центральную власть наконец осознать свою ответственность и защитить людей", - подытожил политик.

Напомним, по состоянию на утро 14 марта зафиксировано более 9 000 случаев коронавируса в Украине. Больше всего - в Житомирской области.

При этом согласно прогнозу НАН, в ближайшее время в стране число новых случаев COVID достигнет 10 тысяч в день.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Порошенко Петрвакцина от коронавируса
Читайте также
BioNTech создала альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки COVID-вакцин в Европе
AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС
Прогноз погоды