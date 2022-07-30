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Порошенко призвал создать международную следственную группу для расследования теракта в Еленовке

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пытки и убийство пленных защитников "Азовстали" российскими террористами должны быть расследованы международным судом, а преступники должны получить приговор. В том числе и Владимир Путин, отдавший этот приказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.

Он призвал международных партнеров Украины создать специальную следственную группу - по примеру расследования трагедии малазийского самолета MH17.

"Защитники "Азовстали" коварным террористическим актом были уничтожены нелюдями. Или это сделали ЧВК "Вагнер", или ФСБ, или ГРУ - в любом случае, страна-агрессор. Уже установлены и зафиксированы исполнители этого преступления. И мы точно знаем, кто отдал приказ", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал страны G7, НАТО, Европейского Союза присоединиться к прозрачному и беспристрастному расследованию этого преступления против человечества и добавить это в процесс Гааги.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке Донецкой области. Факт массового убийства украинцев в колонии, который был спланирован, подтвердил перехват разговора оккупантов.

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Петр ПорошенкоТеракт