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Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт

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П'ятниця 16 грудня 2022 19:45
Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко на східному фронті передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки три DAFи та два причепи, а також спеціальне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"До нас звернулися із проханням, щоб ми забезпечили бригаду автомобільною технікою. Тож ми передаємо три DAFи і два причепи зі спеціальним обладнанням, яке підвищить ефективність дії бригади. Я з приємністю вручаю ключі", - заявив Порошенко.

Військові бригади подякували за надану допомогу, відзначивши, що вантажівки дуже необхідні для ефективного виконання завдань.

Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду перевозяться у Польщу, а звідти - в Україну.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту.

У серпні Фонд Порошенка та волонтери домовились з виробниками про програму із постачання в українську армію комплексів БПЛА оперативного рівня "Очі Арти" на базі безпілотників Poseidon.

Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

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