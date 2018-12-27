Порошенко присвоил имя литовско-польско-украинской военной части

Фото: литовско-польско-украинская бригада (wikipedia/LITPOLUKRBRIG_Anaconda)

Совместная военная часть Украины, Литвы и Польши будет носить имя Константина Острожского

Президент Петр Порошенко 27 декабря подписал закон о ратификации соглашения о внесении изменений в соглашение между правительством Литвы, Польши и Кабинетом министров Украины о создании совместной военной части. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Соответствующее соглашение было принято 5 октября 2017 года в Люблине. Документом вносятся изменения в преамбулы основного соглашения, которыми совместной военной части дается имя гетмана Константина Острожского.

Напомним, 6 декабря Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №0200 о ратификации соглашения между правительствами Литвы, Польши и Украины и о внесении изменений в соглашение о создании совместной военной части.

Проект закона ставили на голосование дважды - сначала депутаты отдали 219 голосов. Со второго раза уже проголосовали 230 нардепов.

Ратификация этого соглашения позволит сторонам создать совместную литовско-польско-украинскую военную часть бригадного уровня имени великого ветьмана Константина Острожского.

В пояснительной записке документа отмечается, что реализация закона не повлияет на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также не повлияет на развитие регионов, рынок труда, общественное здоровье, экологию и окружающую природную среду, другие сферы общественных отношений.