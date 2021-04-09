Порошенко представил расширенный план борьбы с коронавирусом

По его словам, прежде всего надо быстро получить достаточное количество вакцин, которая позволит сформировать коллективный иммунитет.

"До июня можно получить более 3 млн доз вакцины Pfizer. За это надо заплатить. Сейчас срочно надо Верховной раде внести изменения в бюджет и заплатить Pfizer. Перейдите от меморандума к конкретному контракту", - заявил Порошенко.

Он также предложил обратиться к руководству компании Novavax, к правительствам дружественных стран, которые завершают вакцинацию для срочного предоставление Украине еще 10 миллионов доз вакцин. Для этого нужно увеличить расходы на закупку вакцин минимум на 5 млрд грн, для чего

В то же время Украина должна немедленно создать инфраструктуру вакцинации, считает Порошенко.

"Среди предложений, которые разработала "Европейская солидарность" - не только обеспечить наличие вакцины, но и тщательно проработать логистику для того, чтобы сотни тысяч украинцев ежедневно имели возможность сделать прививку. Подготовить инфраструктуру от холодильников до транспорта, от оборудования пунктов вакцинации до обучения персонала сейчас и уже", - убежден он.

Кроме того, Порошенко настаивает на проведении заседание СНБО с привлечением представителей парламентских фракций. Утверждения и выполнения действенного плана по подготовке пунктов прививки, холодильных установок, транспорта, обучение медицинского персонала и других вопросов.

Еще одна неотложная задача - расширения количества больничных коек с подведенным кислородом. Для этого Порошенко призывает открыть для пациентов с COVID-19 ведомственные больницы.

Порошенко также требует обеспечить социальную защиту медиков в полном объеме. "Мы требуем застраховать не только жизнь, как это было сделано по нашему требованию, но и здоровье врачей. Наш законопроект уже год лежит в Верховной раде", - напомнил Порошенко.

Кроме этого, Порошенко призывает заключить контракты по поставкам в Украину лекарств против COVID-19 после завершения их испытаний.

Важно также обеспечить экономическую защиту граждан, которые страдают от последствий пандемии, убежден Порошенко.

"Нам надо сейчас защитить людей путем продления налоговой скидки для физических лиц на 2021 год и особенности налогообложения юридических лиц для тех, кто сейчас предоставляет благотворительную помощь больным и больницам. Вычислить расходы семей на тесты и лечение ковида из базового налогообложения физических лиц, обеспечить бесплатными масками и средствами дезинфекции учреждения здравоохранения, учреждения образования, обеспечить пенсионеров, многодетные семьи", - сообщил Порошенко.

Вместе с тем пятый президент призывает власть разработать и согласовать с международными партнерами паспорт вакцинации, который начнет действовать в Евросоюзе с 15 июня 2021 года.

"Мы требуем срочно разработать соглашение с партнерами, прежде всего с Евросоюзом, паспорта вакцинации и чтобы наши вакцинированные граждане могли восстановить деловые, учебные, семейные и другие контакты с цивилизованным миром", - подчеркивает Порошенко.

Еще он призвал обеспечить муниципальный и коммерческий доступ к вакцинам. При этом необходимо установить ограничения на цену вакцин, тестов, лекарств и предусмотреть ответственность за сделки с вакцинами.

Порошенко также прогнозирует, что прививку надо будет периодически повторять. Выход из этого - собственное производство вакцин.

По его мнению, необходимо внедрить механизмы государственно-частного партнерства для инвестирования в производство вакцин на территории Украины, создание для этого производственных мощностей, приобретение необходимых лицензий.