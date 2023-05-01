Порошенко пояснив, чому блокування українського експорту вигідне пропутінським силам в Європі

Проблему з українським аграрним експортом у країни ЄС треба негайно вирішувати, і це лише питання грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в інтерв'ю на TVP World.

За словами Порошенка, це питання можна вирішити або через дотації фермерам, або через викуп українського зерна Єврокомісією для гуманітарних потреб.

"Ми повинні бути рішучими. Ми маємо знайти рішення на рівні Європейської комісії. Ми точно не очікуємо від Польщі якоїсь проблеми, а очікуємо, що Польща буде виступати за це. Я дав свої поради польським урядовцям, і ми намагаємося давати ті ж поради єврокомісарам, як це робити, але нам потрібно зробити це терміново", - наголосив Порошенко.

На його переконання. ми не повинні давати пропутінським силам використовувати цю суперечку на свою користь.