Порошенко с польским депутатом посетили Часовой Яр

"Сегодня здесь - вместе с депутатом польского Сейма, добрым другом Украины и моим, Павлом Ковалем. Павел сделал огромный вклад и в то, что Украина одержала Соглашение об ассоциации, и в то, что Украина получила углубленную и всеобъемлющую Зону свободной торговли. Тогда Павел был руководителем парламентской делегации Европарламента. Очень отчаянный патриот Польши и очень отчаянный патриот Украины. Мир должен знать, как выглядит война в Украине", - заявил Порошенко.

В свою очередь, Петр Коваль добавил, что все в Европе должны знать, что украинцы воюют за Европу, за общие ценности.

"Моя миссия - объяснять это в Польше. И не только в Польше, но и во всех европейских странах, чтобы донести очень четкий месседж: сегодня украинцы - это настоящие европейцы, которые готовы отдать свою жизнь за наши общие ценности", - заявил он.