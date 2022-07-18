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Порошенко с польским депутатом посетили Часовой Яр

Фото: Петр Порошенко и Павел Коваль (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко с депутатом польского Сейма Павлом Ковалем побывал в Бахмутском районе Донецкой области, в частности в городе часов Яр, где после ракетного удара по жилому дому погибли десятки мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

"Сегодня здесь - вместе с депутатом польского Сейма, добрым другом Украины и моим, Павлом Ковалем. Павел сделал огромный вклад и в то, что Украина одержала Соглашение об ассоциации, и в то, что Украина получила углубленную и всеобъемлющую Зону свободной торговли. Тогда Павел был руководителем парламентской делегации Европарламента. Очень отчаянный патриот Польши и очень отчаянный патриот Украины. Мир должен знать, как выглядит война в Украине", - заявил Порошенко.

В свою очередь, Петр Коваль добавил, что все в Европе должны знать, что украинцы воюют за Европу, за общие ценности.

"Моя миссия - объяснять это в Польше. И не только в Польше, но и во всех европейских странах, чтобы донести очень четкий месседж: сегодня украинцы - это настоящие европейцы, которые готовы отдать свою жизнь за наши общие ценности", - заявил он.

Напомним, 9 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Часового Яра, атаковав одну из пятиэтажек. В результате погибли десятки человек, число жертв продолжает ежедневно расти.

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Петр ПорошенкоДонецкая область