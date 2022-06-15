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Порошенко показал очередной груз для фронта

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Среда 15 июня 2022 19:11
Порошенко показал очередной груз для фронта Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Порошенко передал очередной груз для фронта. На этот раз бойцам двух батальонов отправляют бронежилеты, шлемы, генераторы и даже морозильные камеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Обычная, ежедневная, будничная работа. Хотим показать вам - это военным языком называется "фуфайка с коротким рукавом". На самом деле это футболки, тысяча футболок, которые идут в войска, в наши батальоны на восток. Это - уже традиционные бронежилеты. Они спасают жизнь и здоровье наших защитников. Это - дождевики. Сейчас это тоже очень ценная вещь. Их несколько сотен, они также выезжают на восток", - написал Порошенко.

Порошенко показал очередной груз для фронта

В общем в этот раз на фронт отправили 200 бронежилетов и 200 шлемов, 1000 комплектов нижнего белья, 300 дождевиков, полсотни РПС, укомплектованных итогам, наплечными под выстрелы РПГ, 10 комплектов газовых плит с баллонами и две морозильные камеры.

С 24 февраля Фондом Порошенко и структурам, относящимся к сфере его влияния потрачено около 300 миллионов гривен.

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