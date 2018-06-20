Порошенко подписал закон о разрешении трансплантации органов только с согласия донора

Глава государства подписал проект закона 19 июня

Президент Петр Порошенко 19 июня 2018 года подписал законопроект №2386а-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Так, последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента.

Содержание закона

Так, законом определяется, что после дачи письменного согласия лицу предоставляется карта потенциального донора, и информация о нем вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации. Информация будет конфиденциальной. При этом предлагается предусмотреть, что заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано заявителем.

Согласно документу, при каждом учреждении здравоохранения (аккредитованном министерством) будут созданы специализированные объединения трансплантологии, а также будет введено обязательное функционирование в этих заведениях этических комитетов.

Нарушения установленного законом порядка трансплантации органов и других анатомических материалов человека и животного будет наказываться штрафом до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать должности и заниматься соответствующей деятельностью на срок до 3 лет или без такого. При этом изъятие у человека путем принуждения или обмана органов с целью трансплантации будет наказываться лишением свободы до 5 лет. За те же действия, совершенные в отношении лица в беспомощном состоянии или в материальной или другой зависимости, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Подчеркнем, предусматривается, что за незаконную торговлю органами и другими анатомическими материалами будут наказывать лишением свободы на срок 5 лет. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или участие в транснациональных организациях, занимающихся такой деятельностью, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 17 мая Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2386а-1, которым предлагается разрешить трансплантацию органов после смерти донора при условии, что он заранее предоставил письменное согласие на трансплантацию. За документ проголосовали 255 парламентариев.