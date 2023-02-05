UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко передав термінали Starlink і рації у нову бригаду ДШВ

Фото: Вальтер Шеффер та Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко передав новій бригаді Десантно-штурмових військ термінали Starlink і радіостанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"У нашої боротьби немає вихідних. Просто зараз формується нова бригада ДШВ. У її керівництві та складі - мої побратими та старі друзі. Це - Вальтер Шеффер, з яким ми разом в Чернівцях зробили багато корисних справ. І легендарний військовий з позивним "Батя". І я з радістю відгукнувся закрити їх потреби просто зараз", - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготували для військових пересувну ремонтну майстерню на базі британської вантажівки DAF.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко