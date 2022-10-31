Порошенко передав пікап у батальйон, який вирушає на передову

"В одній з останніх поїздок на фронт я побачив пікап - побитий, помʼятий та майже повністю спалений. Так виглядав автомобіль Збройних сил України. Ці "травм" машина отримала в бою, але жоден боєць у ній не загинув. Саме тому практично кожен день ми передаємо пікапи на фронт для різних бригад. Сьогодні - це Ford-150, який є одним із тих пікапів, що перевозять великі вантажі. І ця машина не просто буде їхати напролом, але й збереже життя українських воїнів. Бо краще купити ще десятки й сотні пікапів, ніж чути, що у нас знову є загиблі", - написав Порошенко.