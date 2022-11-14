Порошенко передав комплекс БПЛА розвідникам, які першими увійшли в Снігурівку

"Для мене було честю сьогодні зустрітися з хлопцями, поспілкуватися, потиснути руки та передати комплект Poseidon з трьома бойовими "пташками". Наша команда передає вдосконалений комплекс з оновленим програмним забезпеченням. Бійці 131-го розвідбату пройшли ретельне навчання. І ми їх сьогодні вітаємо, бо це перший випуск нашої спільної програми із підготовки операторів для "Посейдона", - заявив Порошенко.

Він також нагадав, що комплекси пройшли дуже суворе випробування на протидію ворожому РЕБу.

"Ми продовжуємо модернізацію. А особовому складу розвідбату я хочу передати слова щирої вдячності від усіх українців за героїчні дії по звільненню Снігурівки і звільненню Херсонської області. Ми пишаємося вами", - додав політик.