Порошенко передав допомогу 12 підрозділам ЗСУ

"Цього разу ми зустрілися в іншому місці, бо там, де базувалися наші - не залишилося нічого. Все знищено російськими ракетами. Корегувальника вогню знайшли та впіймали. А що з ним зробили - так і не сказали, але дуже сподіваємося, що він отримає співмірне покарання", - розповів Порошенко.

За його словами, крім вантажівок DAF, якими перевозитимуть боєкомплект, підрозділам привезли броньований бус, каримати, буржуйки, генератори, українські прапори.

Як відомо, Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа громад" підготували великий вантаж для східного фронту - у війська передали вантажівки, пікапи, дизель-генератори, машину швидкої допомоги, спальні мішки, буржуйки та інше спорядження.