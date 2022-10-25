Порошенко передав десантникам необхідну для фронту техніку

Пʼятий президент Петро Порошенко побував у кількох підрозділах десантників, куди привіз буржуйки, дрони Autel, генератори, вантажівки, пікапи та машини швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"Ми передаємо дві машини швидкої допомоги. Вчора Фонд Порошенка заплатив понад 4 мільйонів гривень за унікальне медичне обладнання, яке буде встановлене саме в ці швидкі допомоги. Там буде і апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор, дозатори, крапельниці, все необхідне реанімаційне обладнання для того, щоб довезти пораненого до шпиталю", - заявив Порошенко.

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія Roshen та волонтери ГО "Справа громад" передали у ЗСУ допомогу на суму понад 1 млрд 650 млн грн.

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